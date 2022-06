Salvatore Bagni, nella giornata odierna, ha rivelato il proprio pensiero nei confronti di Kim Min Jae. L’ex attacante e centrocampista non ha usato giri di parole per far capire la sua idea sul nome battezzato da Giuntoli come erede di Kuolibaly. Il dirigente italiano ha infatti preconizzato: “Con il mio collaboratore Davide, ci mettemmo in contatto con lui un paio di anni fa. Kim è un ragazzo forte fisicamente, adatto all’uno contro uno, colossale, ma pecca molto tecnicamente. Il campionato dove si esprimerebbe è l’Inghilterra, in Italia farebbe fatica. Se il Napoli decide di puntare tutto su di lui e di sceglierlo come sostituto a Koulibaly, io abbandono il mio lavoro. Penso che il suo valore non superi i 7 milioni“. Ha concluso così l’ex Napoli ai microfoni di Si Gonfia La Rete.