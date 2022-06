Il Napoli era convinto che il quarto elemento per la difesa sarebbe stato Leo Ostigard, calciatore norvegese del Genoa in prestito dal Brighton.

Cristiano Giuntoli aveva anche già pronto l’assegno di 3 milioni di euro per portarlo a Napoli, ma il club inglese ha deciso di alzare il prezzo chiedendo il triplo del suo valore.

Spalletti è convinto che possa essere un ottimo elemento per completare la rosa, De Laurentiis però non è disposto a sborsare una cifra così elevata per un giocatore che probabilmente farà molta panchina.

Giuntoli, però, ha rassicurato tutti dicendo che riuscirà a trovare un punto d’incontro per poter acquistare il difensore.