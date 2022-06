Alla trasmissione Si Gonfia la Rete ha parlato Salvatore Bagni. L’ex bandiera e giocatore del Napoli ha dato una propria opinione sulle voci riguardanti un possibile addio di Piotr Zielinski. Bagni è sicuro: “Piotr è un bel calciatore, non vedo perché il Napoli debba liberarsene. Resterà con i partenopei sicuramente. Il suo ruolo sarà sempre quello, sostenere da trequartista Victor Osimhen. Perché sono sicuro? Per il mercato che sta facendo la dirigenza azzurra, se dovesse partire il polacco, Giuntoli si muoverebbe in modo diverso”. A confermare e a rafforzare le parole di Bagni, ci sono le dichiarazioni del calciatore, il quale ha ammesso di voler rimanere e vincere all’ombra del Vesuvio.