Il contratto di Fabian Ruiz con il Napoli scade nel 2023. In caso di offerte allettanti De Laurentiis non esiterebbe a mandare via il calciatore. Come riportato da Paolo Bargiggia si sono mosse tante squadre per arrivare allo spagnolo. Manchester City e Juventus hanno solo sondato il terreno senza affondare il colpo. La squadra più intenzionata ad acquistare l’ex Betis è l’Arsenal. I Gunners hanno nel mirino anche Tielemans e Bissouma. Fabian è senz’altro un concreto bersaglio dell’Arsenal e non c’è da stupirsi di un suo approdo in terra inglese. Il presidente del Napoli vacillerebbe per cifre che vanno dai 30 ai 40 milioni, soprattutto per squadre estere. Per la Juventus il costo lieviterebbe, a causa della diretta rivalità. Una cosa è sicura Ruiz ha aperto ad una nuova esperienza.