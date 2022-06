Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, il Napoli avrebbe puntato Milan Djuric attaccante in uscita dalla Salernitana a parametro zero.

Attualmente, i granata starebbero provando a trovare un’intesa per farlo restare, ma il giocatore sembra non abbia intenzione di rinnovare.

Il bosniaco potrebbe essere un buon affare per il club partenopeo nel caso in cui Petagna dovesse andare via: in questo modo gli azzurri avrebbero una torre in grado di spizzare la palla o sfruttare i calci da fermo.

La società di Aurelio De Laurentiis, quindi, ci sta facendo più di un pensiero e l’attaccante sembra essere una buona soluzione low cost da tenere in panchina.