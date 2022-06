Nel lontano 2019 si cercava un esterno destro per soddisfare Ancelotti. Nicolas Pepè aveva impressionato in Francia, veloce e tecnico. Lui era stato scelto per diventare il titolare sulla fascia destra. L’affare non andò in porto a causa dell’Arsenal che si intromise e batté la concorrenza. Oggi, nel 2022, Pepè si trova fuori rosa. L’esperienza in Inghilterra è stata disastrosa e al di sotto delle aspettative. Ha bisogno di nuovi stimoli per questo il Napoli lo guarda con attenzione, in caso di partenza del solito Politano. Il 27enne francese però ha una lunga lista di pretendenti e assicurarsi il calciatore è una missione complicata. Su di lui ci sono il Psg, avvantaggiato, il ricco Newcastle, il Lille, per un ritorno a casa, l’Olympique Marsiglia. Ultimamente si sono aggiunte il Borussia Dortmund ed il Leicester. Giuntoli deve affrettarsi per vedere una volta per tutte l’ex Lille in maglia azzurra.