Il Mattino – Calciomercato Napoli – Un nuovo nome per il vice Meret

La telenovela Ospina – Meret sembra volgersi al termine. La società partenopea è pronta a dare sicurezza ed ulteriori chance al portiere italiano. Per Ospina, invece, pare essere arrivata al capolinea l’avventura a Napoli. Per questo il Napoli cerca un secondo portiere, esperto, bravo, con uno stipendio basso, che faccia da chioccia ad Alex. Inizialmente l’unico nome pronto a ricoprire questo ruolo era Salvatore Sirigu. Nelle ultime ore ha conquistato quotazioni il portiere croato Ivica Ivusic. Il 27enne è in forza all’Osijek, ma ha avuto esperienze importanti come l’Olympiakos. Anche in Italia può vantare di qualche grande opportunità, nelle giovanili dell’Inter e nel Prato. In Nazionale ha esordito nel settembre del 2021. L’ultima apparizione con la Croazia risale a pochi giorni fa, nella competizione di Nations League, riuscendo a portare a casa un cleen sheat contro la Francia.