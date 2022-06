Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a 1 Station Radio degli ultimi movimenti in orbita Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

Su Deulofeu “L’attaccante dell’Udinese non è poi così vicino. Una trattativa concreta ancora non c’è, sebbene gli azzurri abbiano un accordo di massima con il giocatore per 2 milioni di euro. Ma la strategia di De Laurentiis è chiara, solo la cessione di uno tra Ounas e Politano sbloccherebbe la possibile entrata di Deulofeu, e non basterà neanche l’eventuale addio di Mertens”.

Su Ostigard “L’affare è in stato avanzato, alla fine il Napoli riuscirà a convincere il Brighton alle sue condizioni. Al momento si sta cercando di trovare un accordo, con gli inglesi che chiedono 6 milioni di euro. Ostigard con buone probabilità diventerà il quarto difensore della rosa”.

Sulle uscite “Il Valencia è interessato a Demme e Politano ma al momento non se li può permettere economicamente. La situazione è molto simile a quella del Barcellona, di conseguenza non sono arrivate proposte di nessun tipo. Ospina? Il Napoli ha già deciso di non proseguire più con lui, visto che non ha risposto all’offerta di rinnovo di De Laurentiis. Attualmente, salvo colpi di scena, non ci sono possibilità che prolunghi il contratto”.

Su Meret “La società ha avviato i contatti con Meret per il rinnovo. L’offerta vedrà un contratto da quattro anni con opzione per il quinto ed ingaggio aumentato a 1.5 milioni più bonus”.