Carlo Alvino volto noto della televisione azzurra si è reso protagonista attraverso alcune affermazioni importanti e di peso. Il giornalista ha commentato l’ormai quasi certo acquisto partenopeo elogiandolo: “Dries è stato chiaro, c’è aria tesa, di addio, nel calcio però mai dire mai e rimane un briciolo di speranza. In ogni caso faccio i migliori complimenti al Napoli. Gerard Deulofeu è un affare, un ragazzo pieni di tecnica e qualità, capace di spaccare le partite. Quest’anno ha chiuso con una grande stagione, 13 gol sono tanti in un campionato come quello italiano. A me piace lo spagnolo perché è un giocatore cazzimmoso, cattivo calcisticamente. Ad una squadra come il Napoli ultimamente manca la cazzimma e questo ragazzo può portarla”. Così il noto giornalista ha chiuso la sua intervista a Radio Kiss Kiss.