Da Roma spunta un’indiscrezione – Il Napoli mira a Luis Alberto

A detta de Lalaziosiamonoi.it, Il Napoli avrebbe una nuova tentazione per rinforzare il suo centrocampo: l’idea è quella di portare Luis Alberto alla corte di Spalletti. Si parlava di uno scambio tra lo spagnolo e Zielinski, ma due fattori rendono troppo complicata la trattativa: la contrarietà del polacco e i suoi 4 milioni di ingaggio (troppi per la società laziale).

Per questo motivo è sceso in campo in prima persona il presidente De Laurentiis. ADL potrebbe affrontare la richiesta troppo alta della Lazio, ovvero 30 milioni di euro, proponendo come contropartita tecnica Matteo Politano. Il romano, infatti, ha espresso la sua volontà di lasciare Napoli e questa potrebbe essere l’occasione giusta per lui. La società partenopea sembra voglia proporre alla Lazio 10 milioni cash più il cartellino di Politano. Ad aiutare la trattativa, ci sarebbe anche la scintilla mai realmente esplosa tra Luis Alberto e Sarri. Lo spagnolo classe 1992 farebbe molto comodo nel 4231 di Spalletti ma per ora la trattativa sembra molto complicata.