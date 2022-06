Il quotidiano Roma, nell’edizione odierna, riporta l’interesse del Torino per Adam Ounas.

Il club granata vorrebbe portarlo alla corte di Juric senza un investimento troppo alto, ma per Cristiano Giuntoli l’attaccante, con meno di otto milioni, non andrà da nessuna parte.

Il franco algerino non è mai riuscito ad esplodere con la maglia azzurra, a causa anche di tutti gli infortuni che l’hanno tartassato.Molto spesso è stato in panchina e per questo motivo ha espresso la volontà di essere ceduto.