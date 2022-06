Repubblica- fumata nera per il rinnovo di Fabian: sullo sfondo la Juve

Non è ancora arrivato l’accordo per il rinnovo di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo vorrebbe tornare in Spagna e la squadra che si è fatta avanti sarebbe il Barcellona che però ha problemi a livello economico. Sullo sfondo c’è sempre l’ombra Juventus che spaventa i tifosi partenopei. Il presidente Aurelio De Laurentis non vorrebbe creare un “Higuain 2.0”, ma è consapevole che il contratto dello spagnolo è in scadenza del 2023 e non vorrebbe perderlo a 0. C’è distanza tra le parti e il futuro rimane ancora incerto per l’ex Betis.