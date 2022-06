Anche Sportitalia conferma le ultime indiscrezioni sulla trattativa tra il Napoli e il Brighton per Leo Ostigard. Non siamo in una fase avanzatissima, scrive Alfredo Pedullà sul suo sito: gli azzurri hanno offerto 3 milioni di euro, ma la richiesta è di 6 + bonus. Il club di De Laurentiis proverà ancora ad avvicinarsi ma ad oggi c’è distanza e non siamo allo scambio dei documenti.