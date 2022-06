Gaetano, quattro club di Serie A cercano di strapparlo al Napoli: la posizione del club

Gianluca Gaetano sembra essere parecchio ambito dopo la grande stagione con la maglia della Cremonese. La SSC Napoli ha già fatto sapere di voler portare il ragazzo in ritiro, negandogli pertanto il ritorno a Cremona (clicca qui per saperne di più). L’intenzione sarebbe addirittura quella di integrarlo nella rosa per la prossima stagione, anche se come riportato da Nicolò Schira ci sono ben quattro club di Serie A che hanno chiesto informazioni per un prestito. E tra questi potrebbe esserci proprio la Cremonese, che presumibilmente spingerà per riaverlo.