La Salernitana è interessata ad Andrea Petagna. I granata hanno alcune questioni da risolvere in attacco: la prima è quella relativa a Bonazzoli, per il quale andrebbe versata una cifra da 6 milioni di euro alla Sampdoria per il controriscatto; l’altra riguarda Milan Djuric, che è in scadenza e ancora non ha rinnovato il proprio contratto. Ecco pechè il club campano avrebbe messo nel mirino, oltre a Leonardo Pavoletti, anche l’attaccante del Napoli.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.