Oggi Il Mattino scrive dell’interesse del Napoli per l’ex Manchester United Adnan Januzaj, che può arrivare in caso di cessione di Politano:

“Il primo della lista è sempre Federico Bernardeschi, ma tra gli osservati speciali c’è anche Adnan Januzaj, che come l’italiano andrà in scadenza alla fine del mese e per tanto potrebbe approdare a Napoli a costo zero. Si tratta di un vecchio pallino di Giuntoli e del club e questa potrebbe diventare l’occasione giusta per definire l’operazione”.