Gazzetta: Kvaratshkelia è uno dei pochi per cui vale la pena pagare il biglietto

Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un lungo articolo a Khvicha Kvaratskhelia, che si sta mettendo in luce in Nations League:

“Sì perché le immagini che girano della Nations League hanno mostrato le qualità di un attaccante capace di segnare in diverse condizioni e comunque sempre alla ricerca della giocata di qualità. Un pallonetto a Gibilterra, un rigore realizzato alla Bulgaria e un’altra rete particolarmente bella contro la Macedonia del Nord di Eljif Elmas, suo prossimo compagno”.

“Kvara”, come lo chiama la Gazzetta, è un calciatore spettacolare, uno di quelli per cui vale la pena pagare il biglietto:

“Però Kvara è stato inserito dalla gente in quella ristretta cerchia di calciatori per cui vale la pena andare allo stadio e pagare un biglietto. Cioè quelli che palla al piede sanno regalarti a sorpresa una emozione forte, come l’azione personale della rete in Macedonia con scatto, finta di tiro, doppio cambio di direzione e destro secco nell’ angolo. Aurelio De Laurentiis si è convinto a prenderlo per sostituire Lorenzo Insigne”.