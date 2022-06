L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita del Verona. I gialloblu avranno bisogno di vendere qualche giocatore per poi trovarne altri da lanciare. Uno dei possibili indiziati ad andar via è Antonin Barak, che ha molte pretendenti tra cui figurano anche Napoli e Lazio, oltre a diversi club esteri: sarà lui a scegliere la squadra che sarà in grado di realizzare il suo sogno, ossia quello di giocare in Champions.