Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere orientato verso la Catalogna. Come riporta Sport, il senegalese non rinnoverà con il Napoli e chiederà di essere ceduto al Barcellona, sempre se i blaugrana riusciranno a far fronte ai problemi economici che li stanno attanagliando in questo periodo. Il difensore azzurro attenderà fino a metà luglio per aspettare che la situazione si sblocchi in qualche modo, altrimenti valuterà altre soluzioni.