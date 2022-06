Secondo quanto riportato dal quotidiano Roma, il Napoli ha bisogno di centimetri a centrocampo e in attacco. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli starebbe valutando Milan Djuric, per portarlo a Napoli a parametro zero.

Il bosniaco, infatti, sarebbe intenzionato a rinnovare con la Salernitana e potrebbe arrivare a Napoli per sostituire Petagna.

L’attaccante alto un metro e 96 è impressionante dall’area di rigore, ma è bravo anche quando deve far salire la squadra. Altre squadre lo vogliono, ma per lui al momento la priorità è Napoli.