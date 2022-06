L’ultimo anno è stato particolare per il Napoli. A partire dalla suggestione scudetto per passare alla consacrazione di alcuni elementi del vivaio azzurro. Il nome che spicca più in alto è quello di Gianluca Gaetano, capace di incantare e stupire tutti, conquistando una promozione in Serie A Con la Cremonese. L’altro nome di proprietà azzurra, il quale ha mostrato le proprie doti calcistiche è Alessandro Zerbin. L’esterno è stato in prestito al Frosinone, ha totalizzato un bel bottino di reti e assist con i ciociari e un esordio nella nazionale maggiore. Ambedue saranno presenti al ritiro azzurro a Dimaro, si prepareranno con il Napoli, sotto la supervisione di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è contento delle prestazioni dei due ragazzi e vuole valutarli con la dirigenza per capire il futuro. Gli altri giovani promettenti della schiera partenopea sono: Giuseppe Ambrosino, Alessandro Zanoli, Antonio Cioffi e Barba. Una particolare attenzione va ad Ambrosino, che è il capocannoniere della squadra Primavera. Mentre Zanoli chiamato in causa da Spalletti nel finale di stagione.