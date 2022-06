Uno dei giocatori che si è opacato di più nell’ultima stagione del Napoli è stato Diego Demme. Il suo agente, Marco Musiello, è intervenuto ai microfoni di calcionapoli24.it lasciando spazio a parole forti: “Diego è un grande professionista, sempre preparato quando chiamato in causa. Quest’anno ha giocato molto meno delle aspettative. Non ha dato problemi alla società perché è un ragazzo rispettoso ed educato, però è chiaro vuole giocare con più continuità. A Napoli sta vivendo una bella esperienza, nel caso arrivasse qualche offerta decideremo per il nostro bene e per quello della squadra”. Così ha chiuso Musiello, il quale ha fatto chiarezza sulle esigenze dell’italo-tedesco.