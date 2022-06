Ai microfoni del Mattino ha parlato Massimo Drago, primo mister di Federico Bernardeschi. Drago è stato il primo a buttare nella mischia dei grandi Bernardeschi, prelevandolo dalla primavera della Fiorentina e portandolo a Crotone dove avvenne la maturazione calcistica. Il tecnico ex Crotone ha ammesso che la storia di Federico è stata delicata: “Quando venne a contatto con la Serie B era titubante. Dopo la sua prima partita da subentrante, mi chiamò in disparte e ammise che quella categoria era troppo elevata per lui. A mia volta lo tranquillizzai e gli promisi che aveva tutto il potenziale per sfondare, anche perché aveva 20 anni. I calciatori ci mettono 5 – 6 mesi per ambientarsi, lui in poche settimane era pronto, segnò alla prima da titolare”. Quell’anno il Crotone toccò i playoff senza riuscire a salire in A, ma Drago esalta la stagione del toscano: “Mise a referto 12 gol, se arrivammo ai playoff fu anche merito suo. Per me a Torino non ha espresso le sue doti per motivi tattici, non ha giocato quasi mai nella sua zona di campo. Napoli rappresenta per lui una grande opportunità, il 4-2-3-1 è perfetto per il suo stile di gioco e Spalletti riuscirebbe a rivitalizzarlo”. Queste le parole dell’artefice della carriera di Bernardeschi.