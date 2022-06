La finestra estiva di mercato è iniziata col botto per il Napoli, soprattutto in uscita. La situazione Osimhen era passata in secondo piano un attimo. Il Bayern era stata la squadra più forte sul calciatore offrendo 65 milioni. La richiesta di ADL è di 100 milioni di euro cifra molto alta anche per le big europee. Attenzione però, perché il nigeriano quasi sicuramente almeno per un altro anno dovrebbe restare in maglia azzurra, ma alla finestra si sono affacciate molte squadre pronte a lanciarsi su di lui. Bayern a parte, troviamo agguerrite l’Arsenal che ha perso anche Lacazette, il Manchester United per rispondere al colpo Haaland del City e ritornare al vertice. Sullo sfondo appare il Newcastle, la società più ricca di tutte ma con un solo deficit, una storia vincente da costruire. Una cosa è certa ci proveranno tutte ad acquistarlo. De Laurentiis lo ha detto in tutte le salse però, per il suo diamante servono 100 milioni!