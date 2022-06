Gazzetta: Napoli su Broja, potrebbe arrivare anche a prescindere da Osimhen

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per Armando Broja, centravanti del Chelsea in prestito al Southampton:

“E allora, chi potrebbe eventualmente essere il “nuovo Osimhen”? Sono mesi che il Napoli tiene d’occhio l’albanese Broja, in prestito dal Chelsea al Southampton. Giuntoli lo segue da prima che mezza Premier gli mettesse gli occhi addosso e per questo ha una corsia preferenziale con il calciatore anche se non si conoscono ancora le intenzioni dei Blues rispetto al talento nato a Slough in Inghilterra che abbina grande forza a discrete qualità tecniche. Broja potrebbe anche arrivare a prescindere da Osihmen ma in quel caso dovrebbe andar via qualcuno di “pesante” dal punto di vista economico. Il primo indiziato è Koulibaly che resta nelle mire di Barça e Psg (e di cui parliamo in un’ altra parte del giornale)”.