Nel Napoli, una grossa incognita sul futuro della squadra riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly, giocatore fondamentale per la squadra, come ha sempre ribadito Spalletti definendolo “Comandante”.

Ad un anno dalla scadenza, non c’è accordo sul rinnovo praticamente, quindi o KK va via quest’anno o l’anno prossimo il Napoli lo perde a 0: su KK ci sono tanti top club, compresa la Juventus che sogna di fare un altro sgambetto al Napoli dopo Higuain, ritenendo il senegalese il profilo adatto come sostituto di Chiellini.

Come rivela Massimo Brambati, agente di calcio, sembrerebbe che i contatti con la Juve ci siano già stati e che KK abbia risposto così ai bianconeri:

“KK ha rifiutato un’offerta davvero incredibile dalla Juventus; il club bianconero gli ha offerto una cifra iperbolica, quasi irrinunciabile. ma embra che abbia rifiutato per non tradire i tifosi del Napoli”.

Fonte: TMW Radio.