Nel corso della puntata di Sky calciomercato nell’edizione del notiziario, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

Marchetti ha parlato di KK e ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo, provando a disegnare uno scenario per il futuro del senegalese:

“La situazione di KK è fluida! Il giocatore ha rifiutato il rinnovo, per cui bisogna vedere adesso il Napoli che cosa farà il prossimo anno per KK. Non mi sento di escludere che possa restare, anche perché, in caso di cessione, il Napoli deve trovare una squadra che soddisfi le richieste del giocatore. Io ho la sensazione che KK volesse restare a Napoli fino alla fine della carriera, ma, come il Napoli può decidere di offrire un contratto dimezzato, KK può decidere di rifiutare”.

Fonte: Sky.