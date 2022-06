Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, parlando soprattutto della situazione rinnovi del Napoli.

Questo quando rilasciato:

Su Ospina e Meret: “Non è ancora arrivata alcuna risposta da parte di Ospina, ma c’è la possibilità che vada via insieme a Meret. In caso di addio i primi nomi sono quelli di Vicario e Sirigu.”

Su Koulibaly: “Il Barcellona è pronto a fare un’offerta per Kalidou, partendo da 32-35 milioni più bonus arrivando fino a 40. La sua posizione, però, è ancora da chiarire.”

Su Mertens e i possibili acquisti: “Politano, Lozano e Osimhen non sono incedibili. Con Mertens, invece, difficilmente si raggiungerà l’accordo. Per Bernardeschi ancora nessun accordo sull’ingaggio, mentre l’obiettivo concreto ma non immediato è Deulofeu.”