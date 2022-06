Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato della squadra di Spalletti e sul punto di diverse trattative.

In particolare, ha parlato di KK, di Fabian e del futuro di Osimhen. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha già fatto 4 colpi sul mercato; tra l’altro, tanti direttori mi hanno detto che il georgiano è un colpaccio importante. Per KK e Fabian, si valuteranno offerte di altre squadre dato che per i rinnovi è stallo; per Osimhen, tutto dipenderà dalle offerte. Oggi è difficile pensare che squadre come il Bayern o l’Arsenal facciano offerte indecenti; vedremo come si svilupperà il mercato. Se Osimhen andasse via, il nome individuato è Broja ed è considerato un top tra i giovani attaccanti”