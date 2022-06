La Lazio potrebbe essere una seria rivale del Napoli in questo mercato estivo, dove tante squadre potrebbero cambiare faccia e dare delle squadre diverse ai propri tecnici.

Il duello Lazio-Napoli non riguarda solo Mertens, che potrebbe lasciare il Napoli, ma anche degli obiettivi che sono comuni sul mercato; un duello potrebbe esserci per la questione del portiere, questione che entrambe le squadre hanno pendente.

La Lazio punta su Carnesecchi, ma il giovane portiere si è fatto male e dunque Tare valuta i profili di Vicario, giocatore che l’Empoli ha riscattato e che piace al Napoli, per il quale si potrebbe scatenare un’asta. Non è da escludere che la Lazio possa inserirsi anche su uno tra Meret e Ospina, che, per forza di cose, lascerà il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport.