Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 07/06/2022 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 40 MILIONI

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0 MILIONI

_______________________________________

_______________________________________

17:40 – Alex Meret è stato chiesto dal Torino di Juric. Il Napoli non ha ancora deciso il futuro del calciatore perchè attende una risposta da David Ospina, attesa per i prossimi giorni.

15:00 – Radio Goal è in possesso della email partita dagli avvocati di Mertens all’indirizzo del Napoli, nella lettera c’è anche una deadline: attendono risposta entro domani alle ore 18. Quindi un ultimatum per il club partenopeo che ha deciso di non dare alcuna risposta.

13:00 – Secondo Sky Gerard Deulofeu sarebbe prossimo a vestire la maglia del Napoli. Ci sono gli ultimi nodi da sciogliere come la distanza tra domanda e offerta ( Il Napoli ne offre 12 l’Udinese ne chiede 20) e le eventuali cessioni come nel caso di Dries Mertens

12.30 – Secondo quanto riportato da Il Mattino Andrea Petagna potrebbe dire addio al Napoli. Sull’attaccante azzurro ci sono Sampdoria, Salernitana, Monza e Cremonese

11:30 Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Domagoj Vida, difensore del Besiktas, é nella lista obiettivi del Napoli. Potrebbe arrivare in maglia azzurra a costo 0.

Aggiu 1 1:10 Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport Leo Østigard sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il suo trasferimento costerà poco più di 5 mln di euro.

10:30 Il futuro di Kalidou Koulibaly è in certo. In questi giorni è atteso un incontro tra l’agente e i vertici del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino il difensore potrebbe lasciare il club azzurro, ma niente ancora deciso.



09:30 Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport Matteo Politano avrebbe chiesto la cessione. Con il suo addio si fa concreta l’ipotesi Bernardeschi.

08:50 Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sull’affare Deulofeu. Udinese e Napoli starebbero lavorando per trovare un accordo, vista la volontà del calciatore di voler giocare a Napoli.