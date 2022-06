Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 appena rientrato a Napoli dal prestito alla Cremonese, verrà valutato da Spalletti durante il ritiro pre stagionale.

Il gioiellino azzurro, che nella scorsa stagione ha dato un aiuto fondamentale alla Cremonese per la promozione in Serie A, attualmente è impegnato con la Nazionale Under 21. Il tecnico azzurro al termine del ritiro sceglierà se tenerlo a Napoli oppure cederlo ancora in prestito.

Al momento quattro squadre sono interessate a lui: Torino e Sassuolo in Serie A, Parma e Genoa in Serie B.