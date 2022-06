Il giornalista esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine.com, parlando degli obiettivi di mercato che ADL sta cercando di raggiungere e di tutti i possibili nomi che potrebbero lasciare o arrivare a Napoli.

Questo quanto detto:

Sui rinnovi: “Ospina si riavvicina alla conferma in azzurro: ad oggi non c’è alcuna offerta dal Real Madrid e il giocatore ha respinto due proposte che erano arrivate dal Sud America. Meret non è più nei piani azzurri e va verso la cessione. Per Koulibaly c’è l’offerta di De Laurentiis da 4 milioni più bonus per 5 anni, ma la società aspetta una risposta. Passi in avanti importanti per il rinnovo di Fabian Ruiz, che rimane al centro del progetto ed è considerato uno dei tre pilastri del reparto. Zielinski è in partenza, la Lazio offre al momento troppo poco e il Napoli aspetta che l’agente possa portare dalla Spagna o dalla Germania una buona proposta. Non è incedibile neanche Elmas che può partire per 20 milioni e sono già arrivate delle offerte interessanti. Fuori dal progetto Demme.”

Sugli acquisti: “La trattativa per Deulofeu pare in dirittura d’arrivo. L’esterno spagnolo vuole fortemente il passaggio in azzurro e anche l’intesa con l’Udinese sembra vicina. Ai dettagli quella per Ostigard, che sarà il quarto centrale e prenderà il posto di Tuanzebe. Arrivano segnali sulla volontà di prendere Tameze dal Verona, che potrebbe sostituire Demme. Barak piace, ma al momento costa troppo. La vera operazione alla quale sta lavorando il Napoli è Beto dell’Udinese. Giuntoli vorrebbe prenderlo, al di là delle vicende di Osimhen. Gli azzurri hanno bisogno di due attaccanti di livello e l’idea di un’accoppiata Osimhen-Beto stuzzica non poco.”