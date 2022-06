SportMediaset fa il punto anche sul rinnovo di Dries Mertens, giocatore simbolo del Napoli, ma tutt’ora in scadenza, e al momento si è ancora in alto mare.

Per l’emittente, Mertens tra Napoli e Lazio ha scelto ancora il Napoli, in quanto vuole finire la carriera in maglia azzurra. Il belga ha richiesto un contratto biennale, con il primo anno dall’ingaggio di 1.7 milioni, il secondo da 1.5 milioni, ma per firmare ha chiesto delle garanzie tecniche e di maggiore minutaggio, dato che non gli basta più essere solo il vice Osimhen.

Nei prossimi giorni, potrebbe esserci un nuovo summit con ADL per sbloccare nuovamente la destinazione.