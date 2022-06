SportMediaset fa il punto su Victor Osimhen, attaccante del Napoli ambito molto sul mercato, in quanto il giocatore piace tanto.

Al momento, l’unica offerta vera per il nigeriano è quella del Newcastle, rispedita al mittente, mentre negli ultimi giorni il Bayern ha fatto un sondaggio per il nigeriano. ADL non vorrebbe cedere il giocatore per non rinunciare ai vantaggi del Decreto Crescita, ma intanto ha già posto il prezzo base: per Osimhen si valuteranno solo offerte da 105 milioni, altrimenti ADL non si metterà neppure seduto al tavolino.

In caso di cessione del nigeriano, piacciono molto due giocatori: Broja del Chelsea, ma su cui ci sono tanti club di Premier o Arnautovic, sulla cui partenza c’è, però, il veto di Mihajlovic.