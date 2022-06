Nonostante l’approdo di Olivera in terra campana, la società Calcio Napoli non accenna decelerare. Giuntoli dapprima della trattativa Olivera, era propenso a pattuire con il Genoa per l’esterno Andrea Cambiaso. In realtà sul prospetto italiano vige l’Inter, dopo la notizia sconfortante di Perisic al Totthenam, i nerazzurri hanno individuato in Cambiaso l’ uomo perfetto per ricoprire il ruolo scoperto. I numeri della scorsa stagione non sono da cestinare; 1 gol e 4 assist in 26 presenze. Il problema da risolvere è la continuità. Il primo periodo in Italia è stato spaziale, dal girone di ritorno è cominciata una fase calante. Il Napoli e l’Inter sono quelle seriamente interessate e come sempre, persino per Cambiaso, l’asta è già apparecchiata.