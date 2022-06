Il Napoli potrebbe vivere una rivoluzione tra i pali; infatti, non è per nulla da escludere l’ipotesi che potrebbero andar via entrambi i portieri e ripartire da altri profili.

Per Il Mattino, la strategia del Napoli sarebbe questa, in quanto tardano ad arrivare sia l’accordo per Meret che quello per Ospina ed è per questo che, secondo il quotidiano, nella prossima settimana ci potrebbero essere delle novità.

Infatti, il Napoli segue due giovani portieri come Gollini e Vicario e settimana prossima si potrebbe arrivare a un accordo definitivo con uno dei due, in modo da aprire una nuova era per la porta del Napoli.