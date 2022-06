Il centrocampo del Napoli del futuro ha due giocatori insostituibili, che sono Lobotka e Anguissa, i papabili titolari del nuovo corso spallettiano; per quanto riguarda i giocatori di qualità, Fabian e Zielinski, i due sono in partenza.

Ma chi potrebbe prendere il Napoli in caso partissero i due giocatori tecnici? Al posto di Fabian Ruiz potrebbe arrivare un giovanissimo prospetto della A come Asllani; è vero che sul giocatore è molto forte il pressing delle due milanesi, ma il Napoli potrebbe giocarsi la carta Champions, nonché il talentino albanese in azzurro potrebbe trovare più spazio rispetto che nell’Inter o nel Milan.

Mentre al posto di Zielinski potrebbe arrivare Barak, un giocatore che spera nel salto di categoria e punta a giocare la Champions già nel prossimo anno; per questo motivo, il Napoli può prendere il ceco.

Insomma, in caso di restyling in mediana, Giuntoli ha le idee chiare su come intervenire.

Fonte: Gazzetta dello Sport.