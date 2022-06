Gazzetta: il Napoli sfida l’Inter per Asllani

La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 attualmente all’Empoli:

“È da tempo che il Napoli segue questi giocatori, che rispondono al concetto base espresso dal tecnico Luciano Spalletti: servono atleti fisicamente esplosivi e al tempo stesso do tati tecnicamente. È il caso di Asllani, esploso nell’Empoli nella seconda parte del campionato. Il 2002 albanese ha ottimi piedi, sa essere tosto nei contrasti e mostra anche una not evole personalità. L’Inter lo vorrebbe come vice Brozovic. Il Napoli potrebbe convincerlo perché in azzurro potrebbe trovare più spazio nel 4-2-3-1 o anche nel 4-3-3. E avrebbe comunque la ribalta Champions”.