Negli ultimi giorni, si è parlato di un ipotetico scambio di mercato tra Luis Alberto e Zielinski, per la gioia di Sarri che vorrebbe lavorare di nuovo con il polacco.

In realtà, nonostante il futuro sia in bilico per entrambi, al momento è difficile, molto difficile anche solo pensare a questo scambio, per tutta una serie di valutazioni econimiche.

Infatti, Zielinski guadagna già 3,5 milioni a Napoli ed è troppo per le casse della Lazio, mentre Luis Alberto, che da un punto di vista tattico potrebbe anche essere utile al Napoli, non è un profilo che il Napoli segue o per la quale si vuole investire.

Fonte: Corriere dello Sport.