La stagione dell’Hellas Verona è stata più che sufficiente. Come di consuetudine ormai, abbiamo assistito all’esplosione di diversi giocatori: Barak, Caprari, Simeone, Casale. Proprio sull’ultimo nome bisogna soffermarsi un po’. Il difensore italiano, classe 1998 (24) ha disputato un annata intensa, senza sbavature e dimostrando una posa difensiva composta. Nonostante l’altezza imponente (191 cm) e una grande massa muscolare non ha problemi ha lottare e resistere anche contro calciatori rapidi e fuggenti. Due assist a referto ma 0 gol, forse questo l’aspetto da migliorare. Sono tre le squadre che desiderano avere il giovane italiano tra le fila della loro rosa: Napoli, Roma e Lazio. L’Hellas ha fissato il prezzo, 15 milioni almeno, servono per portarsi a casa una delle sorprese della Serie A. Che l’asta abbi inizio!