Uno degli obiettivi di mercato del Napoli sarebbe quello di un rinforzo in difesa, non per sostituire Koulibaly, ma per colmare il vuoto lasciato da Tuanzebe.

Il nome che da un po’ è sulla lista di Giuntoli e piace tanto al club azzurro è quello di Leo Ostigard, ventiduenne difensore del Genoa di proprietà del Brighton che nell’ultima stagione ha provato a contribuire alla lotta per la salvezza dei rossoblu.

Per chiudere l’affare la cifra sarebbe vicina ai 4 milioni di euro.