Nella trasmissione condotta da Raffaele Auriemma, “Si gonfia la rete” , ha parlato in modo convincente l’ex allenatore dell’Hellas Verona. Andrea Mandorlini, ha dato un suo parere sulla vicenda Gollini. Infatti ha dichiarato: ” Gollini ha vissuto un’esperienza in Inghilterra disastrosa e altalenante. Gli serve un nuovo stimolo che lo riporti sulla retta via e soprattutto lo riporti nel giro dei grandi. All’Atalanta ha messo in mostra la sua bravura, bravura che deve ritrovare. Può farlo benissimo perché è giovane e ha ampi margini di crescita. Per me l’ideale sarebbe Napoli come piazza. Non solo per Gollini ma anche per il Napoli, potrebbe essere un’idea dopo il periodo di sbandamento tra i pali.”