Oggi Il Mattino scrive del rinnovo di Kalidou Koulibaly, che è in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo con il Napoli:

“Altri incontri previsti per il rinnovo di Koulibaly: se non dovesse esserci accordo sul prolungamento del contratto il difensore senegalese resterebbe fino alla scadenza tra un anno nel 2023, a meno che in questa sessione di mercato non dovesse arrivare qualche offerta importante di una big europea (Barcellona, Chelsea o Psg)”.