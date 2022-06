Con le avance delle squadre europee per Victor Osimhen, il Napoli di certo non potrà farsi cogliere impreparato e per questo motivo Giuntoli starebbe già pensando a dei nomi per sostituirlo.

Il primo della lista è Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che il dirigente azzurro sta già seguendo da un po’.

L’operazione per portarlo a Napoli però sembrerebbe essere complessa sia per i costi che per la concorrenza e così nelle ultime settimane è venuto fuori un altro nome, quello di Beto, attaccante classe 98 dell’Udinese che prima dell’infortunio aveva collezionato gol molto importanti.

Un altro profilo che piace molto a Giuntoli sarebbe quello di Armando Broja, ventenne del Chelsea appena rientrato dal prestito al Southampton.