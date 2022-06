Tuttosport – Accostato al Napoli, ora è aperta l’asta tra le milanesi per Bremer: la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si è aperta ufficialmente l’asta per il difensore del Torino Bremer. Su tutte in pole position adesso ci sono Milan ed Inter! I club milanesi sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il cartellino del brasiliano. Non sono le uniche però, anche il Napoli monitora la situazione e proverebbe ad affondare il colpo solo se dovesse concretizzarsi la cessione di Kalidou Koulibaly. Solo così gli azzurri potrebbero permettersi un’offerta che si vicina a quelle che sono le richiesta attuali della dirigenza granata.