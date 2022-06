A Radio Marte, ha rilasciato degli scoop di mercato Luca Marchetti. L’esperto giornalista di Sky Sport dichiara che : “Il Napoli ha deciso di chiedere informazioni su Ostigard perché è un giocatore giovane, con un ingaggio basso. Il prezzo di cartellino sarebbe nella norma. Dunque è un calciatore che se acquistato non porterebbe prezzi da capogiro.” Marchetti ha aggiunto anche che :” Giuntoli si è innamorato del calciatore sia per i requisiti economici che dalle qualità tecniche del ragazzo. L’affare però non è concluso anzi ci sono ancora dettagli importanti da sistemare.” Queste le parole del giornalista di Sky Sport.