TuttoSport – Il Napoli punta Gollini: l’interesse per l’italiano è forte

Il Napoli vorrebbe puntare su Gollini.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo in caso di addio di Ospina, come sottolinea il quotidiano sportivo: “Gollini – osservato speciale pure dalla Fiorentina per un possibile scambio con l’ Atalanta che riceverebbe dai viola il vecchio obiettivo granata Kouame – è in queste ultime ore un nome caldo soprattutto per il Napoli. Tra il club di De Laurentiis e Ospina c’ è distanza per il prolungamento – ballano 500 mila euro – e allora i campani per una prossima stagione”. Il Napoli rimane vigile sul mercato.