Il Napoli, oltre alla questione Koulibaly, deve anche risolvere la questione dei portieri, in quanto bisogna sciogliere il dualismo di Meret e Ospina, con uno dei due che saluterà Napoli per forza di cose.

Ma il Napoli non osserva o non valuta solo questi due, ma anche Vicario dell’Empoli, portiere di proprietà del Cagliari che si è messo in mostra in queste stagioni e che ha un futuro roseo ma di difficile collocazione.

La società del presidente Corsi ha un riscatto fissato a 10 milioni, ed è ancora indeciso se esercitarlo o meno, con Vicario che tornerebbe sull’isola: in entrambi i casi, comunque, il Napoli farà un tentativo per prendere Vicario.

Fonte: Repubblica.