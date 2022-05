Sta per iniziare una fase di mercato che dirà molto delle strategie future del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dovrà, in primis, decidere quali tra i giocatori titolari andrà via.

Questa ardua incognita sul futuro riguarda anche il Comandante, Kalidou Koulibaly, che ha ancora un anno di scadenza, ma che dovrà decidere cosa ne sarà del proprio futuro.

Al momento, a causa della necessità di abbassare il monte ingaggi, KK sembra più lontano da Napoli ma si sa, le vie del mercato sono infinite. Nel caso in cui KK salutasse, il Napoli potrebbe fare un pensierino su Bremer, una delle rivelazioni della stagione.

L’unica controindicazione è la concorrenza alta, dato che sia l’Inter sia il Milan sono sul giocatore e il Torino lo valuta 50 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport.